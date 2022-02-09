الداخلية السعودية: لا صحة لدمج تطبيقي "أبشر" و"توكلنا"
منصة "أبشر" وتطبيق "توكلنا" يكملان بعضهما البعض
نفى مساعد وزير الداخلية السعودية لشؤون التقنية، الأمير بندر بن عبدالله، صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود اتجاه لدمج منصة "أبشر" وتطبيق "توكلنا" في تطبيق واحد.
وأوضح الأمير بندر بن عبدالله، خلال مشاركته في مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي الذي انطلق اليوم (الأربعاء)، أن أحد الزملاء صرح بشكل عفوي، خلال مشاركته في معرض "ليب التقني" الذي أقيم في الرياض الأسبوع الماضي، بأنه سيتم الدمج بين "أبشر" و"توكلنا" إلا أن ذلك كان مجرد وجهة نظر فقط.
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في السياق ذاته، أكد مدير مركز المعلومات الوطني، عصام الوقيت، أن منصة "أبشر" وتطبيق "توكلنا" يكملان بعضهما البعض، نافياً وجود أي توجه لدمجهما مع بعضهم البعض.
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