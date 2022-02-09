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السعودية.. بدء تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالمغادرين والقادمين

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أحد مطارات السعودية

السعودية.. بدء تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالمغادرين والقادمين

العربية. نت- نادية الفواز  

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين.

مشاهد مبهرة للكثبان الرملية في هذه القرية السعودية السعودية مشاهد مبهرة للكثبان الرملية في هذه القرية السعودية

ويشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عاماً، أو الفئات المستثناة، وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

كما يلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

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