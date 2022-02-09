صور.. فنان سعودي يرسم لوحاته بالدخان وضوء اللهب

من خلال الدخان وضوء اللهب، أبهر الفنان السعودي، محمد حبيب عشاق، الفن بطريقته في الرسم باستخدام اللهب والدخان الناتج عنه ليصنع لنفسه طريقا متفردا لا يجاريه فيه أحد.

وتحدث حبيب لـ"العربية.نت" عن هذا الفن الإبداعي كونه من أوائل من يستخدمون هذه الطريقة على مستوى العالم العربي من خلال الرسم على اللهب بطريقة جديدة وغير معتادة، قائلا "أضفت لمسة ألوان لتضيف على اللوحة لمسة حياة من خلال استخدام اللهب والألوان بتكنيك معين استخدمت فيها كل ما لدي وحولته لصناعة الفن.





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22 طريقة للرسم باللهب

وأضاف أن "هناك 22 طريقة للرسم بواسطة اللهب والدخان ومن هذه الطرق يتم وضع دخان اللهب على الورقة من الجهة الخلفية باستخدام الشمعة أو فرشة اللهب، ثم يلتصق السواد على الورقة وبعدها يبدأ بالرسم بهذه المساحة، ويقوم بوضع اللوحة على الطاولة ويبدأ برسم ما يريد، مبينا أنه أول فنان على مستوى المملكة يقوم بالرسم باللهب".





تتلمذ على يد عراقي

أما عن بداية تعلمه هذه الطريقة أشار، إلى أنه تعلم الطريقة من فنان عراقي يدعى "مهدي المعلم" وتتلمذ على يديه لينقل هذه التجربة للسعودية بعد أن طور طريقته من الرسم بالدخان للون الأبيض والأسود وإدخال الألوان، وبعد تجربتها ظهرت نتائج مميزة أعلن عنها في المملكة.

كما أشار إلى أنه "اخترع فرشاة اللهب في الفن التشكيلي، ووضع غاز ينتج اللهب"، مبينا أنه قدم دورات تدريبية للراغبين لتعليم هذا الفن في مختلف أنحاء المملكة.





كذلك، قدم العديد من الفنون مثل الرسم بألوان اكليرك، والفحم، والباستيل، والتصوير الزيتي، والرسم بالحرق على الجلد، والنحت على الجبس، وعجينة السيراميك، والنحت على رمال البحر، وتغليف هدايا، وغبن المشالح، وفن تكتيل السبح، وصناعة العقال من خيوط، وأعمال من خامة الفلين، وحياكة المجسمات المعدنية بدون لحام، وصناعة الرواشين والبيوت الحجازية، وعمل منمنمات ذات طابع تراثي.