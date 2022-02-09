منتج فيلم هوليودي: الرياض تشبه لوس أنجلوس

أكد منتج الفيلم الهوليودي "قندهار " كريستيان ميركوري، الذي يجري تصويره في منطقة العُلا، أن "الرياض تشبه لوس أنجلوس".

وظهر المنتج الأميركي وهو يتحدث عن السعودية وشعبها، في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، متحدثا عن المملكة وعن الفن فيها، ووصفهم بأنهم "أناس ودودون للغاية ومهذبون ومتعاونون وأذكياء للغاية، وأعتقد أن المفاهيم الخاطئة التي كانت لدينا جميعًا عنهم، بمن فيهم أنا، وما تسمعه من العالم الغربي هو جهل ومضلل، لقد تأثرت كثيرًا، وهو مكان آمن ودافئ حقًا، مع أشخاص ودودين ومتعاونين وكانت تجربة رائعة".

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كما ذكر ميركوري أن المملكة لديها درجات حرارة مختلفة، فمدينة جدة رطبة ودافئة للغاية، والرياض مثل لوس أنجلوس جافة، وبها الكثير من التضاريس، والكثير من الجبال، ومناظر طبيعية جميلة، على حد تعبيره.

وعبّر عن تمنياته بالعودة مرة أخرى للتصوير في المملكة، موصيًا صناع الأفلام في هوليوود بالقدوم إلى السعودية، وتصوير أفلام في تلك البقع الساحرة والطبيعية، على حد قوله.

ويعتبر فيلم قندهار، أول أفلام هوليوود التي تصور في المنطقة بميزانية كبيرة في العلا، وتم تصوير أجزاء منه في جدّة.

كما استطاع هذا الفيلم أن يبرز جمال منطقة العلا وطبيعتها والحضارات القديمة في السعودية، معززاً ترسيخ المملكة وجهة جديدة لتصوير الأفلام السينمائية العالمية الكبرى، جاذبة الانتباه لصانعي الأفلام المحليين والدوليين، وهو باكورة الإنتاج السينمائي العملاق.



كواليس من العمل الهوليودي

يُشار إلى أن فيلم "قندهار" الذي تشترك مجموعة "MBC" في إنتاجه، من بطولة النجم الشهير جيرارد باتلر، ويلعب الممثل البريطاني دور توم هاريس، وهو عميل سري في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، الذي يجد نفسه عالقًا في عمق منطقة معادية في أفغانستان، ومجبرًا على قتال قوات النخبة الخاصة المكلفة بمطاردته، للخروج من قندهار وإنقاذ حياته، جنبًا إلى جنب مع مترجمه الأفغاني.