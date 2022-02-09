يستمر 39 يوماً.. غداً هو أول أيام العقارب في السعودية

يزور موسم العقارب غداً الأجواء السعودية، حيث يبدأ موسم البرد مراحله الأخيرة، ويستمر 39 يوماً متصفاً بهجمات برد مباغتة.

وأكد الباحث في علوم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن غداً الخميس هو أول أيام العقارب، وأن نوء العقارب ليس نجماً إنما هي صفة تتصف بها هذه الأيام.

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كما قال خلال حديثه لـ"العربية.نت": نوء العقارب هو ثلاثة منازل سعد الذابح العقرب الأولى يطلق عليه "السم"، بينما سعد بلع العقرب الثانية يطلق عليه "الدم"، فيما سعد السعود العقرب الثالثة فهو "الدسم"، وهذه المنازل لها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يوماً، وهذه الأيام هي مظنة البرد متى هبت رياح باردة أصلها قطبي أو سيبيري.

ولفت الحصيني إلى أن سعد الذابح وسعد بلع من فصل الشتاء، بينما سعد السعود من فصل الربيع، حيث تقول العامة (إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب) ويغلب عليها اعتدال الأجواء، ويبلغ الربيع أوجه متى ما نبتت الأرض وطرح الله البركة.

كذلك، أوضح أن "موسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة، إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة، أن هذا الموسم سيشهد هطول أمطار على عدة مناطق في السعودية، وتتم فيه بذرة الست ويورق الخوخ والمشمش واللوز والرمان وكذلك يتم فيه تلقيح النخيل".