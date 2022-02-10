.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي

  • الخط
الدفاعات الجوية السعودية
اليمن والحوثي

التحالف: الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي

التحالف: سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس أن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي. وأشار الى سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيرة بمحيط المطار .

وتحدث التحالف عن سقوط 12 إصابة مدنية طفيفة من العاملين والمسافرين من جنسيات مختلفة في مطار أبها.

ولاحقا أعلن التحالف عودة الحركة الجوية بانسيابية بالمطار بعد إجراءات السلامة المعتادة.

الجيش اليمني يحكم سيطرته على أحياء جنوبية وغربية من حرض اليمن اليمن والحوثي الجيش اليمني يحكم سيطرته على أحياء جنوبية وغربية من حرض

وأكد التحالف في بيان أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين".

وكان التحالف أعلن مساء أمس الأربعاء، تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة في صنعاء.

وكان التحالف أعلن الثلاثاء بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف عسكرية مشروعة" في العاصمة اليمنية.

كما أوضح أن "العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من الحدود التركية اليونانية.. شهادات من المهاجرين العائدين لتركيا من الحدود التركية اليونانية.. شهادات من المهاجرين العائدين لتركيا
اكتشف المزيد