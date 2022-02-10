التحالف: الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس أن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي. وأشار الى سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيرة بمحيط المطار .

وتحدث التحالف عن سقوط 12 إصابة مدنية طفيفة من العاملين والمسافرين من جنسيات مختلفة في مطار أبها.

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ولاحقا أعلن التحالف عودة الحركة الجوية بانسيابية بالمطار بعد إجراءات السلامة المعتادة.

وأكد التحالف في بيان أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين".

وكان التحالف أعلن مساء أمس الأربعاء، تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة في صنعاء.

وكان التحالف أعلن الثلاثاء بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف عسكرية مشروعة" في العاصمة اليمنية.

كما أوضح أن "العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.