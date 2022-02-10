الرياض.. رئيس النادي الأدبي: هذه تفاصيل المعرض الخيري لهذا العام 

أعلن النادي الأدبي بالرياض بدء استقباله تبرعات الكتب يومياً من الساعة 4م حتى 9م عدا الجمعة والسبت، استعداداً لمعرض الكتاب الخيري الذي سيقام خلال رمضان القادم في حي الملز بمقر النادي.

وكشف رئيس النادي والمشرف العام على المعرض صالح المحمود في حديثه لـ"العربية نت" أن المعرض يستقبل كل عام كتب المتبرعين، وقال: "بعد استقبال الكتب، يكلف النادي لجنة بفرز وتصنيف وتوزيع الكتب، حتى تكون صالحة للعرض والبيع، والإقبال كبير جدًا على التبرع بالكتب، كما سيكون الإقبال أكبر على الشراء والقراءة".

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وكشف المحمود أن المعرض يخصص سنوياً ريعه للعمل الخيري، وسيذهب ريع هذا العام إلى مبادرات النادي المجتمعية.



معرض كتاب صالح المحمود

وأوضح أن المكتبات الخاصة تتفوق دائماً بحجم تبرعاتها أكثر من غيرها، مضيفا: "يشهد النادي تبرعات مستمرة من قبل المؤسسات الثقافية مثل المكتبات والمراكز والدوائر الحكومية، وكذلك طلاب العلم والجامعات".

وأفاد أن الكتب لا تخلو من الطبعات النادرة والخاصة، ويحوي بعضها هوامش مفيدة من القراء السابقين، كما تتوافر أيضا في المعرض كتب جديدة وموسوعات علمية وأدبية، مشيراً إلى أن المعرض الخيري فرصة نادرة للعثور على نفائس الكتب المستعملة والجديدة.

ويصاحب المعرض هذا العام، برنامج ثقافي يشمل أمسيات وحفلات توقيع الكتب ومزادا ثقافيا.

وقال المحمود إن المعرض يطل في رمضان بنسخته الخامسة عشرة إذ لم يتوقف عن الانعقاد إلا رمضان قبل الماضي بسبب جائحة كورونا، مختتما: "المعرض يأتي ضمن تعزيز الوعي بأهمية القراءة وتدوير الكتاب، وإشراك الجمهور في التبرع واستثمار قيمة وثمن كنوز المعرفة في العمل الخيري".