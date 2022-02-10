السعودية.. نصف مليون "قناع شفاف" لتوضيح مخارج الحروف
التعليم توزع 500 ألف قناع وجه شفاف للمعلمين والمعلمات
كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية في السعودية د.ناصر الشلعان لـ"العربية.نت"، عن توزيع أكثر من 500 ألف قناع وجه شفاف للمعلمين والمعلمات، ليكون بديلاً عن الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وفقًا لما ورد في الدليل الإرشادي للعودة الآمنة، الذي أصدرته هيئة الصحة العامة (وقاية) مع إقرار العودة الحضورية للمراحل التعليمية.
وأضاف "الشلعان" أن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية قامت بتوفير الأقنعة الشفافة للاستفادة منها في توفير الحماية للمعلمين والمعلمات والطلبة والمساهمة في تسهيل العملية التعليمية من خلال توضيح مخارج الحروف أثناء شرح المواد الدراسية داخل الفصول لتكون بديلًا عن الكمامة الطبية.
واشار إلى أنها ستصل إلى المدارس تباعاً وعلى مراحل.
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