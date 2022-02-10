بعد انتقادات واسعة.. رابح صقر يقرر الابتعاد عن "تويتر"

قرر الفنان رابح صقر الابتعاد لفترة من الزمن عن "تويتر"، بعد أن تعرض لهجوم قاسٍ من متابعيه الذين اتهموه بـ"الإساءة" لمصور سعودي هاوٍ يُدعى عبدالرحمن بن فهد، صمم إعلان ألبوم لم يعجبه.

واستنكر صقر عمل المصمم بن فهد، وطالبه بالبحث عن هواية أخرى بالكتابة له عبر تغريدة حذفها لاحقا "أنا ما أبغى أضيع مجهودك بس، تسمي هذا تصميم، اتعب على نفسك أكثر يا ولدي، وابتعد عن هذه الأشياء".

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وعموما راح أبعد هالفتره

عن التويتر ،، والله يسامح كل من غلط علي وزعلني وزعل عائلتي وانا اقدر أقاضيهم ،بس الله يسامحهم 🤲🏻🌹🙏🌹 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 9, 2022

من جهته عبر المصمم عبدالرحمن عن حزنه من رأي الفنان بعمله، مبينا أن تعليقه كان قاسيا، ولافتا في تغريدة "اللي يزعل إن يجيك الإجحاف من فنان تحبه"، ونشر أيضًا منشورًا يؤكد حظر رابح صقر له.

وبسبب الجدل، خرج الفنان رابح صقر وإدارة حسابه في حساب "رابح صقر ميديا" لتوضيح اللبس في حقيقة الرأي بالمصمم عبدالرحمن.

وقال رابح في تغريدات إنه أقام مسابقة لمتابعيه الذين يمتلكون موهبة تصميم الألبومات، ورصد جائزة "ماك بوك" للفائز. وأضاف أن أكثر من 50 مصمما تقدموا للمسابقة وأرسلوا تصاميمهم ومن بينهم عبدالرحمن، مؤكدا أنه "لم يتم اختيار أيّ منهم، وفي النهاية تمت الاستعانة بمصور من روتانا".

وعلق بشأن الرد الذي أثار جدلا على المصمم، موضحاً أن رده جاء لأن ذات تصميم الشاب عبدالرحمن أرسله أكثر من مصمم آخر، لذا أراد إبلاغه بضرورة بذل الجهد أكثر على نفسه.

وأشار إلى أنه في فترة نقاهة، بعد الأزمة الصحية التي مر بها، ومعلنا أنه لن يقاضي المسيئين له. وختم تغريداته بإعلانه ابتعاده عن "تويتر" في الفترة المقبلة.