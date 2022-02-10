خبير أوبئة عن لقاح كورونا: بعد التعديل الجيني لم نرصد حالات زومبي

كشف د.عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عن أهمية اللقاحات في القضاء على الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وقال عسيري، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": إن دعوى رفض الاعتماد الطارئ سقطت بحصول أول لقاح كوفيد على الاعتماد الكلي في أغسطس 2021".

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تحديث الرد على دعاوى المناهضين ٢ من ٥



دعوى التعديل الجيني سقطت بمرور سنتين ولم يرصد اي زومبي حول العالم — عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) February 9, 2022

وتابع د.عسيري: "دعوى التعديل الجيني سقطت بمرور سنتين ولم يرصد أي زومبي حول العالم"، مضيفًا أن "دعوى الإبادة للجنس البشري سقطت بملايين الأرواح التي أنقذها الله بهذه اللقاحات".

وأشار إلى أن "دعوى العقم سقطت بعشرات الدراسات التي تنفي ذلك ومعدلات الخصوبة خير دليل".

وتابع د.عبدالله عسيري بالقول: "دعوى قتل الرياضيين والمراهقين بالتهاب عضلة القلب، ملايين الجرعات.. ولم يثبت وفاة واحدة بسبب التهاب عضلة القلب الناجمة عن اللقاح".