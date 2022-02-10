هذه إنجازات الصحة السعودية في جائحة كورونا

أكد مجلس الصحة الخليجي استمرار النجاحات التي حققتها وزارة الصحة السعودية في مواجهة جائحة كورونا، عبر الجهود والمنجزات الطبية التي حققتها الوزارة بكوادرها الوطنية.

وذكر بيان نشره المجلس عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أن أهم إنجازات وزارة الصحة السعودية حصولها على المركز الثاني عالمياً في مواجهتها لجائحة كورونا، بحسب التصنيف العالمي لوكالة "بلومبيرغ".

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كما استطاعت الصحة السعودية الوصول إلى ما يزيد عن نسبة 90% في تحصين الفئة العمرية من 60 سنة فأكثر، والوصول إلى نسبة 95,9% في رقم التحصين المستهدف، ووصول نسبة التعافي من المصابين بفيروس كورونا ما نسبته 95,4%.

وقدمت الصحة السعودية 58,812,295 جرعة من لقاح كورونا، و38,791,981 عدد الفحوصات، وأكثر من 5 ملايين مستفيد تمت خدمتهم في عيادات تطمن الخاصة بكورونا.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذا الارتفاع الإيجابي في الأرقام يعكس أثر وفعالية النهج الذي تسير عليه وزارة الصحة في السعودية في مواجهة جائحة كورونا.

واختتم البيان بأن المجلس فخور بما تحققه الصحة السعودية.