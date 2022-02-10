السعودية: وزير الداخلية يدشن جواز السفر الإلكتروني

وقع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخميس، على وثيقة تدشين جواز السفر السعودي الإلكتروني، المصمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية، والذي جاء بتضافر الجهود بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويعد خطوة في مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حيث يحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للسعودية.

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كما وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على سير العمل في المديرية العامة للجوازات بالرياض، والتقى بالعاملين في مركز القيادة والتحكم، ومركز الاتصال الموحد 992، ومركز خدمات المستفيدين بالمديرية، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للمواطنين والمقيمين والزائرين، كما استعرض سموه بعض الأجهزة التقنية التي تمكن المديرية العامة للجوازات من الاستمرار في تقديم خدمات إلكترونية متميزة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في كلمة له خلال حفل أعد بهذه المناسبة، أن الجوازات شهدت تطورًا كبيرًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الله ثم بفضل توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة مستمرة من الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.