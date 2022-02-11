إثراء.. تأهل 5 مشاريع في برنامج "الحلول الإبداعية"

أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) العنان للعديد من المؤسسات والأفراد المهتمين في مجال التقنية التفاعلية للتعمّق بتفاصيل ومراحل المشاريع الـ5 التي تأهلت للمرحلة الأخيرة من برنامج "الحلول الإبداعية"، وذلك بحضور عدد من المستثمرين وروّاد الأعمال. واستحوذت مشاريع المشاركين على شغف واهتمام من قبلهم، بعد أن تمكّنوا من تجربة المخرجات النهائية التي عُرضت في مختبر الأفكار في مركز "إثراء" على مدى 3 أيام.

وكشف مدير إدارة البرامج في "إثراء"، الدكتور أشرف فقيه، عن المراحل التي مرّت بها مشاريع المشاركين، حيث بلغ عدد الطلبات للبرنامج خلال العام الماضي نحو 200 طلب، واختير منها 100 مشروع، ثم وصل إلى المرحلة ما قبل النهائية 30 مشروعا.

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وبعد عدّة مراحل أشرفت عليها لجان تقييم وتدريب ومرشدين إبداعيين، تمكّن 5 متأهلين من الوصول إلى المرحلة الحالية وهي النهائية، بعد أن قطع المشاركون 227 ساعة تدريبية بواقع 12 دورة احترافية، شملت العديد من التجارب والورش التفاعلية بدعم من 27 جهة استراتيجية متخصصة في مجال التقنيات المعززة، طيلة فترة البرنامج التي استمرت عاما كاملا.

وأوضح فقيه أن هدف البرنامج قائم على دعم الاقتصاد الإبداعي، بوصفه أداة محرّكة قادرة على إحداث التغيير والتقدّم بسرعة قياسية، لاسيما أن البيئة الإبداعية أحد الروافد التي تدعم المواهب بين صفوف المبتكرين.

وبين أن "منطقة الخليج العربي تشهد تقدّما هائلا في مجال التقنيات المعزّزة، كما أن لديها قدرات في مجالات التقنية الإبداعية التي تستحدث وظائف تسهم في تطوير حياة المجتمعات، حيث أعلنت منظمة اليونسكو بأن الاقتصاد الإبداعي يوفّر 30 ألف وظيفة حول العالم، مما يعزّز من فتح آفاق جديدة".

واستعرض دور "إثراء" في دعم المشاريع الإبداعية والطاقات الشبابية؛ لاعتباره منبرًا يستقطب الموهبة والإبداع، ويعزز رسالته ببرامج واعدة كبرنامج "الحلول الإبداعية"، سعيًا منه لدعم جهود المملكة في مجال العلوم والهندسة والتقنيات التي تحفّز روّاد الأعمال للنهوض بأفكارهم وتحويلها إلى منتجات محلية تقنية تضاهي المنتجات العالمية، وذلك لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

واختتمت فعاليات البرنامج، وسط عرض للمشاريع الـ 5 ما أتيح للحاضرين فرصة التجربة المتنوّعة لاسيما أن الروبوتات والتطبيقات الذكيّة والألعاب الإلكترونية والتجارب الحسّية بأدق التقنيات كانت الحاضر الشاهد على ثراء برنامج "الحلول الإبداعية"، الذي بدأ التسجيل لعام 2022م إيذانًا باستكمال الهدف المنشود بدعم البيئة الإبداعية، على أن يتم إغلاق باب التسجيل بتاريخ 30 أبريل من هذا العام.