تزامناً مع عام القهوة..سعودية تدرب الشباب على تحضيرها

شمرت سعودية عن ساعديها لتدريب الشباب والفتيات على إعداد وتجهيز القهوة السعودية ذات الجودة العالية، تزامناً عام القهوة، والتي راعت فيها أنواع القهوة والطرق المختلفة في تحضيرها باختلاف نكهاتها.

حيث ذكرت مدربة إعداد القهوة السعودية "هند الحربي" لـ"العربية.نت"، أن القهوة السعودية اشتهرت بأنها من أساس الكرم والضيافة، فهي الكرت الرابح في الجودة والضيافة والإعداد والسعرات، فهي منذ القدم تُقدم في دلال ذهبية اللون من المعدن، وتسكب بمقدار معين في فناجين خاصة بالقهوة السعودية، كما كانت القهوة تعد بطريقة طازجة جداً، حيث يحمص البُن ثم يُدق بآلة تسمى "الهاوند" أو كما يطلق عليه "النجر"، وذلك بطريقة أنغام تصدر أصوات الفرح القادم، وتقدم طازجة في دلال، وهي من أساسيات استقبال الضيف.

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تطور القهوة السعودية

و أبانت الحربي، أن القهوة السعودية شهدت تطوراً في طريقة تقديمها من الدلال إلى أن أصبحت تقدم في ترامس لحفظ الحرارة بأشكال و أحجام مختلفة، ويختلف إعداد القهوة السعودية من منطقة إلى أخرى، سواءًا في اللون أو الإضافات، فهناك بالهيل أو الزعفران والقرنفل وغيرها.

ولفتت أن "القهوة السعودية تُشرب مُرة بدون إضافة سكر، فتعتبر صحية أكثر من أنواع القهوة الأخرى، فالمقاهي في السعودية تزينت بقسم خاص للقهوة السعودية، وتقدم بعدة منكهات خاصة وإضافات جميلة مثل الزعفران والهيل والقرنفل وخلطات مختلفة، في حين تختلف ألوان القهوة السعودية وطريقة التحميص من منطقة لأخرى، فهناك البن الهرري واليماني والشامي القاتم والخولاني.

عام القهوة السعودية

وقد أعلنت مؤخراً وزارة الثقافة السعودية اعتماد تسمية القهوة العربية بــ”القهوة السعودية” في جميع مطاعم ومقاهي المملكة بالتعاون مع وزارة التجارة، وذلك في إطار العمل المشترك بين الوزارتين لخدمة المستهدفات الوطنية لمبادرة “عام القهوة السعودية”، والاحتفاء بها كونها عنصراً ثقافياً يُعبر عن الهوية السعودية، ويعكس خصوصية علاقة السعوديين بقهوتهم الفريدة وبعاداتها وتقاليدها وطرق تحضيرها وتقديمها، التي قد لا تتكرر بنفس الكيفية في أي بلد آخر.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت تسمية عام 2022م بــ “عام القهوة السعودية”، بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة، وذلك في مبادرة وطنية تهدف إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية من خلال حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات التي ستنظمها الوزارة وهيئة فنون الطهي على مدى عام كامل بالشراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمطاعم والفنادق، والمقاهي ومحامص القهوة، والأفراد ذوي العلاقة بالقهوة السعودية؛ زراعةً وتحضيراً وتقديماً.