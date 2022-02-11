توزيع 8 ملايين عبوة زمزم خلال نصف عام في المسجد الحرام

وزعت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 8 ملايين عبوة ماء زمزم، ذات الاستخدام الواحد، حجم 200 مل، على قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى توزيع 38000000 لتر من ماء زمزم عن طريق 5221 حافظة زمزم، و30 عربة والعربات الخاصة بمسارات المطاف.

واستحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مؤخراً عدداً من الروبوتات المختصة بتوزيع ماء زمزم على قاصدي الحرمين الشريفين، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عبر حوكمة مستمرة لمهام تنظيم وتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام، وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تجاه المنظومة الخدمية في المسجد الحرام وتتضامن مع مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

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توزيع مياه زمزم

وحصل روبوت توزيع ماء زمزم الذي يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة على براءة اختراع، كما يمتلك الروبوت خاصية الشحن بالبطارية السريع والموفر للطاقة، ويعمل من 5-8 ساعات دون تدخل بشري، ما جعله نقلة نوعية في تاريخ سقيا ماء زمزم خلال الجائحة العالمية.

ويحتوي الروبوت على كاميرات علوية وكاميرات سفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل للمجال أمامه لتفادي جميع أنواع العوائق، وتفاديها حال وجودها.

وتواصل الرئاسة تطوير منظومة تقديم ماء زمزم لضيوف الرحمن، ومنها سعيها لاستحداث نقاط تعبئة أوتوماتيكية حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام، وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها، وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته، بالإضافة إلى مواصلة دراسة سبل الاستعانة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني أن خدمات سقيا زمزم يعمل بها 140 موظفاً يشرفون على متابعة أكثر من 1000 عامل موزعين بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة، وذلك لتهيئة وتجهيز السقاية للمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم، وعمل جولات ميدانية على مواقع التوزيع للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافة تلك الحقائب، إضافة إلى الإشراف على تعبئة الحافظات.