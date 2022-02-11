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داخل قفزات وشحنة برتقال.. إحباط تهريب 2.4 مليون حبة كبتاغون

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داخل قفزات وشحنة برتقال.. إحباط تهريب 2.4 مليون حبة كبتاغون

الشحنتان وصلتا إلى السعودية عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء ضباء وضبتهما هيئة الزكاة والضربة والجمارك

الرياض - العربية.نت

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية من إحباط محاولتين لتهريب 2483926 حبة من مخدر الكبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي ميناء جدة الإسلامي وميناء ضباء.

وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث وردت إرسالية هي عبارة عن "قفازات بلاستيكية". وأثناء إجراء عملية التفتيش على الإرسالية عُثِر على 2060000 حبة كبتاغون كانت مخبأة بطريقة مصنعية داخل كراتين القفازات.

وأضافت الهيئة أن محاولة التهريب الثانية تمت في جمرك ميناء ضباء، حيث وردت إلى المملكة عبر هذا الميناء إرسالية عبارة عن حبات من برتقال محمولة على إحدى الشاحنات. وبتفتيشها، عُثر على 423926 حبة كبتاغون كانت مُخبأة في الإطارات الاحتياطية للشاحنة.

وأوضحت الهيئة أنه تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للقبض على مستقبلي الشحنات داخل المملكة، وعددهم 3 أشخاص.

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وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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