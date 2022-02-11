لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني تفوز على منافستها الإسرائيلية

كسبت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني الجولة ضد منافستها الإسرائيلية ريني نيكيشوف بنتيجة مجموعتين دون مقابل، لتواصل تألقها في المحافل الدولية وتبلغ ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية للتنس.

يارا الحقباني احترفت رياضة التنس منذ سنوات لتكون أصغر لاعبة تنس بالمملكة، وحققت انتصارات مهمة في المحافل الدولية، كان آخرها التأهل إلى ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية، بالإضافة لتمثيل المملكة في بطولات "الجونيور" والـ"فيوتشر WTA" وبطولات التضامن الإسلامي، كما أنها تعد أول سعودية تدخل تصنيف اللاعبات المحترفات، علماً بأنها مسجلة في كشوفات نادي الاتحاد منذ عام 2018.

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كما حصدت "يارا الحقباني" في بطولة نيروبي الفوز على الكينية "أليسيا أويجي" في الدور الأول، ثم فازت على الرومانية "مايا فيسان" في الدور الثاني بنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء 6 -1 و6 - 2، ثم اكتسحت الإسرائيلية "ريني نيكيشوف" بنتيجة 6 - 0 و6 - 2، لتواصل مشوارها الناجح في البطولة وتتأهل إلى ربع النهائي.

ومن المقرر أن تواجه يارا الحقباني منافستها البريطانية "جادي كول" في الدور ربع النهائي من البطولة الدولية، وفي حال فوزها ستتأهل إلى نصف النهائي لتحقق إنجازاً جديداً للرياضة السعودية.

وتوجد يارا الحقباني في المركز 767 عالمياً وفق ترتيب لاعبات التنس المحترفات، ولعبت "الحقباني" 16 مباراة في بطولات التنس J3.J4.J5 للاعبات خلال عام 2021، نجحت خلالها في تحقيق 8 انتصارات مع تعرضها لـ8 هزائم، بنسبة نجاح 50 في المائة. وشاركت حتى الآن في 7 مباريات بعام 2022، فازت في 4 وخسرت 3 خلال منافسات j4 وj5.