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واشنطن تدين هجوم الحوثي على مطار أبها: نقف بجانب السعودية لدعمها دفاعيا

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السعودية أميركا
تعبيرية
اليمن والحوثي

واشنطن تدين هجوم الحوثي على مطار أبها: نقف بجانب السعودية لدعمها دفاعيا

الخارجية الأميركية: الحوثيون يعتمدون إجراءات عدوانية خطيرة ضد اليمنيين وجيرانهم

العربية.نت

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دانت الخارجية الأميركية، الجمعة، الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي بالسعودية، والذي تسبب بإصابة 12 مدنياً من العاملين والمسافرين من جنسيات مختلفة.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، إن الحوثيين يعتمدون إجراءات عدوانية خطيرة ضد اليمنيين وجيرانهم.

وشددت على أن "واشنطن تقف بثبات بجانب السعودية لدعمها دفاعيا"، مشددة على أن ذلك ما أكده الرئيس جو بايدن للملك سلمان بن عبدالعزيز أمس خلال مكالمة هاتفية.

وأضاف البيان أن الهجمات المتكررة أضرت بالمدنيين وبالبنية المدنية وقللت من أهمية الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي لنزاع اليمن، وكذلك عرضت حياة أكثر من 70 ألف مواطن أميركي يعيشون في السعودية للخطر.

عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء "تعبيرية"
عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء "تعبيرية"

وكان البيت الأبيض قد دان، الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها، قائلاً إن "الحوثيين أعلنوا المسؤولية عن هجوم مطار أبها وسنعمل مع السعودية لمحاسبتهم".

كما أكد البيت الأبيض التزامه "بدعم السعودية في الدفاع عن أرضها وشعبها".

إدانات عربية ودولية لاستهداف مطار أبها من قبل الحوثيين السعودية اليمن والحوثي إدانات عربية ودولية لاستهداف مطار أبها من قبل الحوثيين
الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي السعودية اليمن والحوثي الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي

وأصيب 12 شخصاً بجروح الخميس إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها، وفق تحالف دعم الشرعية.

وقال التحالف إن "الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار"، وأكّد وقوع "12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة.. من العاملين والمسافرين في مطار أبها".

وقال التحالف إنّه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

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