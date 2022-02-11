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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الثنائية

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الثنائية

جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها

دبي - العربية.نت

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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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