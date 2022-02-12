التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديدات
التحالف: نطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة إلى السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديدات.
وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد الخميس، أن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي. وأشار إلى سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيرة بمحيط المطار.
وتحدث التحالف عن سقوط 12 إصابة مدنية طفيفة من العاملين والمسافرين من جنسيات مختلفة في مطار أبها.
وأكد التحالف في بيان أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين"، مؤكداً أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين"، مشيراً إلى أن "تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادٍ لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع".
-
أميركا ترسل 3000 جندي إضافيين إلى بولندا خلال أيامفي مسعى لطمأنة أعضاء حلف شمال الأطلسي أميركا
-
واشنطن: نتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا بأية لحظة يبدأ بقصف جويسوليفان: على جميع الأميركيين مغادرة أوكرانيا خلال 24 ساعة أميركا
-
للمرة الثالثة خلال 4أيام.. قتيل بتصادم قطار بعربة في مصرلقى مزارع مصري مصرعه، الجمعة، إثر تصادم قطار بعربة كارو " عربية يجرها حمار" في محافظة الغربية شمال مصر في حادث هو الثالث خلال 4أيام فقط .وشهدت قرية ... مصر