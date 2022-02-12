التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديدات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة إلى السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديدات.

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

مادة اعلانية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد الخميس، أن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي. وأشار إلى سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيرة بمحيط المطار.

وتحدث التحالف عن سقوط 12 إصابة مدنية طفيفة من العاملين والمسافرين من جنسيات مختلفة في مطار أبها.

وأكد التحالف في بيان أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين"، مؤكداً أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين"، مشيراً إلى أن "تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادٍ لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع".