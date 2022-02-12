.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديدات

  • الخط
طيران التحالف اليمن
تعبيرية
اليمن والحوثي

التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديدات

التحالف: نطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة إلى السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديدات.

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد الخميس، أن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي. وأشار إلى سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيرة بمحيط المطار.

التحالف: عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد في صنعاء اليمن التحالف: عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد في صنعاء

وتحدث التحالف عن سقوط 12 إصابة مدنية طفيفة من العاملين والمسافرين من جنسيات مختلفة في مطار أبها.

وأكد التحالف في بيان أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين"، مؤكداً أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين"، مشيراً إلى أن "تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادٍ لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصدر يمضي لإزالة العثرات أمام تشكيل الحكومة أهمها الثلث المعطل وتوحيد الأكراد الصدر يمضي لإزالة العثرات أمام تشكيل الحكومة أهمها الثلث المعطل وتوحيد الأكراد
اكتشف المزيد