الفنان "السناني" يكشف حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية

كشف الفنان السعودي عبد الإله السناني، خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح، وقدم الشكر خلال تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" للطبيب الدكتور عبدالله المطوع الذي أجرى له العملية والكادر الطبي.

في الوقت نفسه، حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على الدعاء لـ"السناني" وتمني الشفاء العاجل له، فيما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع تغريدة السناني داعين له بدوام الصحة والعافية.

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يذكر أن عبدالإله السناني، أكاديمي وممثل سعودي، وعضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية التابع لوزارة الثقافة السعودية، ومستشار وزير الإعلام والمشرف على مسرح التلفزيون في السعودية سابقا.