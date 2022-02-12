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انطلاق أول إذاعة إخبارية في السعودية غداً

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هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية

انطلاق أول إذاعة إخبارية في السعودية غداً

هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو توزيع الخطاب الإعلامي عبر جميع المنصات

الرياض - العربية.نت

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تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون أول إذاعة إخبارية في السعودية غدًا الأحد، بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق 13 فبراير، وتعد الإذاعة الإخبارية الأولى من نوعها في السعودية، وستكون الفرع الإذاعي من قناة الإخبارية، وذلك في خطوة تستهدف من خلالها الهيئة استكمال مسيرتها في التركيز على المحتوى المحلي والاتجاه نحو التخصص.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو توزيع الخطاب الإعلامي عبر جميع المنصات والتحول نحو الإعلام المتخصص لتلبية رغبات شرائح المجتمع.

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وأشار إلى أن الاهتمام بإطلاق الإذاعة يأتي مواكباً للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لإشباع نهم الباحثين عن المعلومات الجديدة سياسياً ورياضياً واقتصادياً، وسيكون البث المبدئي لإذاعة الإخبارية في ثلاثة مناطق من خلال موجة الـ fm وهي الرياض عبر التردد 93.00 وجدة من خلال التردد 107.7 والدمام 99.00

وأعلنت قناة الإخبارية عن تقديم إذاعة الإخبارية في انطلاقتها لفترات إخبارية متنوعة تشتمل على نشرات ومواجيز إخبارية محدثة بالإضافة إلى قصص إخبارية تغطي كافة القضايا التي تهم المجتمع بالإضافة إلى أبرز الأحداث الدولية العاجلة.

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