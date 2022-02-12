فنان سعودي عشق الخط العربي .. وشارك في كتابة مصحف الرياض

تتميز كتابة خط النسخ بجماليات عديدة جسدها الفنان والخطاط السعودي حيدر العلوي الذي تمرس في كتابة هذا النوع من الخط، واختارته دارة الملك عبد العزيز ضمن كوكبة لكتابة مصحف الرياض، وذلك بعد أن ساهم العام الماضي في كتابة 20 صفحة من مصحف الرياض.

وفي حديثه لـ"العربية.نت "أوضح الفنان العلوي أنه دخل إلى عالم الفن من خلال اهتمامه بالخط العربي والرسم، ثم درس في قسم التربية الفنية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، مؤكدا أن أعماله الفنية تنوعت ما بين الخط والنحت والدمج بينهما، فضلاً عن العمل على خامات مختلفة من ورق وحجر وخشب.

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وأضاف أن بصمته الفنية تكمن في إجادة الخط العربي، مشيرا إلى أن معظم أعماله تعتمد على التجريد، والأشكال الرمزية.

وذكر أنه من بلدة تسمى القديح في القطيف، وهي ذات نخيل كثيف وبساتين كثيرة تحيط بها من كل جانب، وهذا الجمال جعله يهتم بتفاصيل فنية كثيرة.

وقال إنه كان يكتب بالطباشير على السبورات القديمة في المدارس، واكتشف تميز خطوطه في مرحلة مبكرة.







وأوضح أنه يقدم أعماله إلى النخبة من التشكيليين والفنانين في عالم الخط النحت، معربا عن أمنياته بتمثيل وطنه في كافة المحافل.

وأفاد أنه مهتم بالخطوط العربية وخاصة خط النسخ، وأنه يكتب بالطريقة التقليدية للحفاظ على قواعد الخط الصحيحة، ويدين بالفضل لأستاذه الخطاط حسن رضوان المعروف بـ "عابد ".

وكشف أنه قدم العديد من المنحوتات بالخط العربي ومنها عمله في ملتقى طريق الدولي للنحت عام 2021 تحت اسم "خطوط الصحراء".