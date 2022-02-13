إليك أهم التوصيات والاحترازات الأساسية لعمرة آمنة

أطلقت وزارة الصحة وشؤون الحرمين توصيات ومبادرات لأداء مناسك العمرة في جو صحي وآمن.

فقد أوصت وزارة الصحة السعودية المعتمرين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة بالإضافة إلى تجنب المصافحة وتعقيم اليدين وغسلهما، مبينة أن هذه الاحترازات الأساسية لعمرة آمنة.

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كما أطلقت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "وقايتك .. كمامتك"، وهي مبادرة صحية ووقائية تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها شؤون الحرمين للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيما أوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري أن مبادرة "وقايتك .. كمامتك" تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى قاصدي بيت الله الحرام وأهمية الالتزام بالكمامة والتأكيد على ارتدائها ولبسها بالطريقة الصحية، كما تم تخصيص فريق عمل للمبادرة يقوم بتوزيع الكمامات داخل المسجد الحرام ككمامات بديلة حيث سيتم توزيع أكثر من 30,000 كمامة يومياً، وتوجيه قاصدي بيت الله بضرورة عدم نزعها ولبسها بالطريقة الصحية كما يقوم الفريق على عمل تصاميم ومقاطع توعوية تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فيما بين مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة تقوم بشكل يومي بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية و منها الإشراف على الساحات، وتطهير المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب إضافة إلى خدمة السقيا بالمسجد الحرام.

ولفت بأنه يبدأ في صباح كل يوم غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 80 ألف لتر من المطهرات، كما يتم تشغيل 100 فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدوارها وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ 1500 لتر بأجود أنواع المعطرات، ويتم فرش أكثر من 13 ألف سجاد في كامل المسجد الحرام كما يتم توزيع قرابة 3000 حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير وعلى مدار الساعة، ويتم تطهير أكثر من 3000 دورة مياه.