بعدما أثار الجدل.. هذا ما قاله طالب سعودي عن "الطهي"

أثارت تغريدة الطالب ماجد كحيل المتخصص في إدارة الضيافة، تعليقات واسعة على تويتر من قبل المتابعين انقسمت ما بين الدعم والتنمر، إذ أرفقت التغريدة بصور له وهو في أحد مطابخ الكلية بينما يقوم بإعداد الطعام.

فقد أكد كحيل في حواره مع "العربية.نت" أن المطبخ أحد العناصر المهمة في إدارة الضيافة، إذ يخوض الطالب تدريبات في طهي الطعام، بالإضافة إلى بروتوكولات تقديمه.

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وأضاف أن "العمل في المطبخ للرجال لا عيب فيه في الوقت الحاضر، بخلاف الماضي"، مشيراً إلى أن "فرص العمل في هذا المجال كبيرة جداً".

كذلك، أوضح أن "تخصص الضيافة لا يعتبر غريبا على السعوديين، كونهم مشهورين بالكرم وحسن استقبال الضيوف".

التعامل مع مختلف الثقافات

وأشار في حديثه إلى أن الطلاب يتعلمون في القاعات الدراسية من الناحية الأكاديمية طرق التعامل بحرفية عالية، مع مختلف الثقافات والشعوب.

كما أكد أن اختياره "للضيافة" يعود إلى شخصيته التي اتسقت وناسبت ذلك، حيث يرى أن الأشخاص العمليين وهواة التطبيق ملائمون لمثل هذه القطاعات.

وأضاف أن "ما يميز التخصص أنه يتماشى مع رؤية السعودية 2030"، لافتاً إلى أن "المنطقة تشد السياح والزوار من أرجاء المعمورة، ولذا لا بد من تعليم أكبر قدر ممكن من الطلاب آداب وقواعد الضيافة الدولية".

"أهوى الطبخ"

وعلى المستوى الشخصي، قال كحيل إنه يهوى المطبخ رغم حاجته لكثير من التجهيزات، إذ ينطلق الاستعداد قبل المناسبة بيوم.

وأفاد بأن المطبخ يساهم في مزج الفرد ضمن الفريق الواحد غير أنه يطور غريزة المساعدة، حيث كان يمد يد العون للطباخ من خلال تقطيع الخضراوات وطهي الأطعمة.

كذلك، يرى الشاب السعودي أنه أكثر إبداعاً في فن التعامل مع الأغذية والمشروبات، إذ تنعكس عليه مشاعر الحماس جراء عمله خصوصاً في المطبخ عبر إنتاج الأطعمة أو تولي عملية استقبال الضيوف.

وبين أن حبه الواسع لاكتساب أكبر قدر من المعرفة العلمية والعملية، هي ما تجعله يتحرك لأخذ الخبرة وهو لا يزال على مقاعد الدراسة.