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وزير الخارجية السعودي: بحثنا في قبرص مواجهة الإرهاب

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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس

وزير الخارجية السعودي: بحثنا في قبرص مواجهة الإرهاب

وزير خارجية قبرص: هجمات الحوثيين على السعودية تهدد استقرار المنطقة بأكملها

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، إجراء محادثات معمقة في قبرص.

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وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي، بحثنا تحديات الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب.

كما أوضح أن نيقوسيا شريك أساسي للمملكة في الاتحاد الأوروبي، وهي تصل بين الرياض وبين أوروبا.

بدوره، قال وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، إن هجمات الحوثيين على السعودية تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وقال "نثمن دعم السعودية وعلاقة الشراكة مع المملكة"، مضيفاً "بحثنا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسعودية".

وزير الخارجية السعودي مع الرئيس القبرصي - فرانس برس
وزير الخارجية السعودي مع الرئيس القبرصي - فرانس برس

وقبل أسبوعين، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية قبرص يوانيس كاسوليدس، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وجهود تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، كما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته "واس".

بدوره، أكد وزير الخارجية القبرصي، إدانة بلاده للأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة.

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