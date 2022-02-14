بمذاقها اللذيذ.. عناقيد الموز تزين مزارع بيش جنوب السعودية

تدلت عناقيد الموز على مساحة 500 هكتار في "بيش" بجازان جنوب السعودية، وتزينت المزارع بأشجار الموز ذات الطعم الحلو والرائحة الزكية، والتي تزرع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وفي درجة حرارة من 18 إلى 45 درجة.



وأوضح المزارع فهد فقيه، المهتم بزراعة الموز في بيش إلى "العربية.نت"، أن منطقة جازان تزرع أشجار الموز في الأودية الخصبة مثل وادي بيش ووادي صبيا، ووادي ضمد، كما يمكن إنتاجه في الأرض الطينية الخصبة بجوار الأودية.

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هكذا يتم الحصاد

وتابع أن بيش تشتهر بزراعة الموز الذي يتميز بطعمه اللذيذ، ورائحته الفواحة، والذي يختلف عن الأنواع الأخرى، إضافة إلى حجم حباته الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تبدأ زراعة الموز في جازان من شهر أكتوبر إلى ديسمبر من كل عام، ومع بداية اعتدال الأجواء، كما أنه كل 25 يوماً يتم حصاده، موضحاً أن عمر شجرة الموز تتراوح من 8 إلى 10 سنوات.

وأضاف أن تعدد أنواع الموز التي يتم زراعتها في جازان، منها الموز الأميركي وله صنفان، الأول الوليم والآخر الجراند، كما تتم زراعة الصنف البلدي وكذلك الصنف البلدي الهروبي، وهذا إنتاجه قليل وسعره غال.

يذكر أن مساحة الأراضي المزروعة لشجر الموز في بيش تقدّر بنحو 500 هكتار، ونجحت زراعة الموز بها لتوفر المياه الحلوة والجو الاستوائي الرطب.