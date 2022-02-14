العشرة ما تهون..فيديو ساحر من السعودية لناقة رأت صاحبها

انتشر خلال اساعات الماضية فيديو مؤثر، على مواقع التواصل الاجتماعي، بطلاه ناقة وصاحب قديم لها.

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فقد أظهر الفيديو لحظة وفاء نادرة سجلتها ردة فعل ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى مناطق السعودية.

أبت إلا احتضانه

وبمجرد أن لمحت الصديق القديم بدأت بغمره بطريقة مؤثرة، وسط محاولات من مصور المقطع لتخليصه من بين أحضانها دون جدوى.

يشار إلى أن قصص الوفاء بين الحيوانات والإنسان ليست غريبة، بل سجلت على مر العصور حكايات إخلاص عظيمة وغريبة.

وقد حظي هذا الفيديو بتداول كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلاً كبيراً بين المنصات.

فيديو مؤثر في السعودية .. وفاء ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة فاحتضنته pic.twitter.com/y4S2NUHnhY — مصدر (@MSDAR_NEWS) February 13, 2022

أهمية كبيرة ورمز تقليدي

يذكر أن للإبل أهمية كبيرة في العديد من الدول العربية، وتُعرف الجِمال عادة باسم "سفن الصحراء"، وكانت تستخدم في الماضي للتنقّل عبر رمال شبه الجزيرة العربية حتى أصبحت رمزا تقليديا.

وتشير الأبحاث عن أهمية الإبل إلى أنها كانت وما زالت ترافق حياة المجتمع في الخليج، وهي جزء من حركة المواطنين اليومية، سواء في البادية أو الساحل، وكانت ثروة في الماضي، إضافة إلى الإفادة من لبنها ولحمها ووبرها.