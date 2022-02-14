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العشرة ما تهون..فيديو ساحر من السعودية لناقة رأت صاحبها

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العشرة ما تهون..فيديو ساحر من السعودية لناقة رأت صاحبها

للإبل أهمية كبيرة عند أهل الخليج لكونها رمزاً تقليدياً في دوله

دبي - العربية.نت

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انتشر خلال اساعات الماضية فيديو مؤثر، على مواقع التواصل الاجتماعي، بطلاه ناقة وصاحب قديم لها.

بحضور ولي العهد.. امرأة تصدح باللهجة البدوية بحفل مهرجان الإبل  السعودية بحضور ولي العهد.. امرأة تصدح باللهجة البدوية بحفل مهرجان الإبل 

فقد أظهر الفيديو لحظة وفاء نادرة سجلتها ردة فعل ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى مناطق السعودية.

أبت إلا احتضانه

وبمجرد أن لمحت الصديق القديم بدأت بغمره بطريقة مؤثرة، وسط محاولات من مصور المقطع لتخليصه من بين أحضانها دون جدوى.

يشار إلى أن قصص الوفاء بين الحيوانات والإنسان ليست غريبة، بل سجلت على مر العصور حكايات إخلاص عظيمة وغريبة.

وقد حظي هذا الفيديو بتداول كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلاً كبيراً بين المنصات.

أهمية كبيرة ورمز تقليدي

يذكر أن للإبل أهمية كبيرة في العديد من الدول العربية، وتُعرف الجِمال عادة باسم "سفن الصحراء"، وكانت تستخدم في الماضي للتنقّل عبر رمال شبه الجزيرة العربية حتى أصبحت رمزا تقليديا.

وتشير الأبحاث عن أهمية الإبل إلى أنها كانت وما زالت ترافق حياة المجتمع في الخليج، وهي جزء من حركة المواطنين اليومية، سواء في البادية أو الساحل، وكانت ثروة في الماضي، إضافة إلى الإفادة من لبنها ولحمها ووبرها.

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