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الملحقية الصحية السعودية بواشنطن تحذر من منتحلي صفة موظفيها

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الملحقية الصحية السعودية بواشنطن تحذر من منتحلي صفة موظفيها

السفارة رصدت في أوقات سابقة عدة حالات احتيال متكررة على مواطنين سعوديين

العربية.نت - نادية الفواز

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بعد أن رصدت حالات تكرار الاحتيال على مواطنين سعوديين، أرسلت الملحقية الصحية السعودية لدى واشنطن، رسائل تحذيرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" من التعامل مع أشخاصٍ ينتحلون صفة موظفيها لأغراض التوظيف.

وبينت الملحقية، اليوم، أن هناك مَن ينتحلون صفة موظفيها ويدّعون أنهم مفوّضون من الملحقية لغرض التوظيف، آملة عدم التعامل معهم والتواصل مع الملحقية من خلال الطرق الرسمية.

‏وكانت السفارة السعودية لدى واشنطن قد رصدت في أوقات سابقة عدة حالات احتيال متكررة على مواطنين سعوديين عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قِبل أشخاص مجهولين خارج السعودية، ينتحلون شخصية موظفين في السفارة، مستخدمين برامج إلكترونية تظهر أن رقم المتصل هو رقم سفارة السعودية بواشنطن أو أرقام الملحقيات أو عنوان البريد الإلكتروني التابع للسفارة.

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