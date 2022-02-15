سعودية تنجب أربعة توائم في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك

أجرى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك -شمال السعودية- عملية قيصرية ناجحة لمواطنة في العقد الثالث من العمر، حامل بأربعة توائم (ولدان وبنتان)، في نهاية أسبوع حملها الحادي والثلاثين، قد سبقها مرحلة من العناية الطبية والمتابعة المستمرة لها منذ بداية مراجعتها للمستشفى.

وقد أجرى العملية فريق مكون من 16 من الكادر الطبي مابين استشاريين وأخصائيين وتمريض وقبالة وعلاج تنفسي، وتكللت العملية بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات، والحالة الصحية للأم وأطفالها التوائم جيدة ولله الحمد.

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ومن جانبه، أعرب والد التوائم الأربعة عن بالغ شكره وتقديره لإدارة المستشفى، وإلى الطاقم الطبي، لما قدموه من رعاية طبية حثيثة واهتمام بالغ بزوجته منذ حملها وحتى ولادتها.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يعد من المستشفيات الحديثة بالمنطقة ومزود بأحدث التجهيزات الطبية، كذلك بكوادر طبية وفنية مؤهله في مختلف التخصصات، وقد حصل المستشفى مؤخراً على المستوى السادس بين مستشفيات السعودية في قلة نسب الوفيات لدى المواليد لعام ٢٠٢١ حسب مؤشرات وزارة الصحة.