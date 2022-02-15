موسم الرياض يحتفي بليلة فنية في "حب الكويت"
من المقرر أن تشهد الحفلة فاصلًا مسرحيًا يشارك فيه النجوم حياة الفهد وسعد الفرج وسعاد عبدالله
تحتفي الهيئة العامة للترفيه في السعودية بليلة كويتية تحت عنوان "ليله في حب الكويت"، وفقاً ما كشفه رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، عن تنظيم احتفالية خاصة، تقام تحت مظلة موسم الرياض، في 25 فبراير الجاري، بالتزامن مع الاحتفاء بالأعياد الوطنية في الكويت، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الساحة الغنائية الكويتية، هم: عبدالله الرويشد ونوال ونبيل شعيل ومطرف المطرف ومساعد البلوشي.
كما أشار آل الشيخ، إلى أنه من المقرر أن تشهد الحفلة فاصلًا مسرحيًا يشارك فيه النجوم حياة الفهد وسعد الفرج وسعاد عبدالله، ودعا، الكويتيين، إلى حضور الحفلة، قائلاً: "أهلنا في الكويت حياكم، نحتفل معاً في ليلة تاريخية للفن الكويتي في موسم الرياض".
وكشفت مصادر أن هناك حالة من التزايد الكبير في أعداد الكويتيين القادمين إلى الرياض وجدة؛ تزامنًا مع احتفالية غنائية خاصة بالكويت 25 فبراير الجاري، توافق الاحتفاء بالأعياد الوطنية الكويتية، وصرحت مصادر نفسها، بأن هناك 7 رحلات يوميًا على جميع شركات الطيران من الكويت نحو الرياض، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 رحلة يومَي 24 و25 الجاري، بالتزامن مع الحفلة الخاصة بالكويت.
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