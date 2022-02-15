مكتبة الملك عبد العزيز تقتني مخطوطة العميدي النادرة "الإرشاد"

تقتني مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض نسخة نادرة من مخطوطة (الإرشاد في علم الخلاف والجدل ) لركن الدين، أبي حامد محمد بن محمد العميدي السمرقندي، الحنفي المتوفى سنة 615 هـ، والذي يعتبر أحد الفقهاء والأئمة في فن الخلاف ومناهج الجدل والمناظرة والحوار الفقهي.

ويرجع تاريخ نسخ المخطوطة إلى عام 1000 هـ، حيث ذكر الناسخ أنه كتبها عن نسخ بخط "بن عرفة" ( ت 830 هـ ).

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وتندرج ضمن علوم الفلسفة والمنطق والأصول والفقه منقحة وكتبت بخط مغربي دقيق وبلغت عدد أوراقها (10) و(25) سطرا.

وتبدأ المخطوطة بالعبارة التالية: "فصل الإرشاد على الصحيح من النكت والفاسد منها، متمسك العلل لا يخلو أما أن كان نصاً، أو أثراً أو قياساً أو تلازماً أو تنافياً، أو دوراناً أو برهاناً ودليلاً سالماً عن المعارض".

وتنتهي بـ "وإن كان تنقيح المناط وهو إثبات موجبية شيء كهذا الحكم ونفي موجبية غيره فالنفي والإثبات يكون بواحد مما ذكرنا، وقد استوفينا تمام الكلام في كل طريق منها والله أعلم، وذلك صبيحة يوم عاشوراء من محرم الحرام فاتح عشر مائة عام".

هذا وتعتبر المخطوطة من المخطوطات التي تناولها بالشرح الكثير من علماء فن الجدل والفقهاء والكثير من المختصين.

ونظرا لأهمية المخطوطة فقد أشار ابن خلدون في مقدمته الشهيرة أن هناك طريقتين في فن الحوار والجدل من ضمنها طريقة البزدوي، وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال، وطريقة العميدي وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي علم كان وأكثره استدلال، وهو من المناحي الحسنة والمغالطات فيه في نفس الأمر كثيرة، وإذا اعتبرنا النظر المنطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي والسفسطائي.

وأضاف ابن خلدون أن العميدي هو أول من كتب فيها ونسبت الطريقة إليه وضع الكتاب المسمى "بالإرشاد" مختصرا وتبعه من بعده.

والمؤلف محمد ركن الدين العميدي محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد ركن الدين العميدي السمرقندي -615 ه‍ : فقيه، كان إماما في فن الخلاف والجدل.

وتأتي قيمة المخطوطة النادرة في أنها من أهم الكتب المصنفة في تأصيل مناهج الحوار والجدل، وآداب المناظرة في الثقافة الإسلامية، كما أنها تحوي على فن من فنون الجدل وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم المناظرة في الرد والقبول متسعا.