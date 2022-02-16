هذه ماكينة نسيج ثوب الكعبة قديماً

تعد ماكينة النسيج اليدوي "الجاكارد" لثوب الكعبة المشرفة من الآلات القديمة التي يعود تاريخ صناعتها إلى‏ 1801 ميلادي، وتستخدم لإنتاج القماش الداخلي والخارجي للكعبة المشرفة، وتوجد هذهِ القطعة الأثرية بمتحف عمارة الحرمين بمكة المكرمة.

وفي عام 1436 هجرية زُود مصنع كسوة الكعبة المشرفة بماكينة تطريز حديثة، من نوع تاجيما اليابانية الصنع، والتي تعد من أحدث ما توصلت إليه الصناعات المتطورة الحديثة في عالم التطريز، حيث بإمكانها إنتاج الأعلام والشعارات بالمواصفات والمقاييس التي تحتاجها الرئاسة، وتعمل برأسين أماميين كل منها يحتوي على ستة ألوان حسب برمجة المنتج المطلوب بسرعة، وبسرعة تصل إلى نحو ألف غرزه في الدقيقة الواحدة.

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ويتوشح ثوب الكعبة المشرفة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء بطريقة "الجاكارد" كتب عليها (يا الله يا الله) و(لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان)، وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الثوب جميعهاً.

معرض عمارة الحرمين

يشار إلى أن معرض عمارة الحرمين الشريفين يعد نافذة ثقافية ومنبرا تاريخياً لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية للحرمين الشريفين عبر العصور الزمنية المختلفة، وامتدادا لجهود السعودية في الحفاظ على التراث الإسلامي، ويحوي المعرض بين أروقته فن العمارة الإسلامية في الحرمين منذ عهد صدر الإسلام وحتى العهد السعودي.

وافتتح أمير منطقة مكة المكرمة آنذاك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمه الله نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله المعرض في 25-10-1420هـ، ليكون معلماً تاريخياً وثقافياً وتراثياً ينقل زائريه إلى حقبٍ إسلامية مختلفة.

ويشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار من كافة الفئات المجتمعية، وخاصة من ضيوف بيت الله الحرام معتمرين وحجاجاً على حدٍ سواء، وذلك من أجل التقاط الصور التذكارية، وتوثيق المراحل التطويرية التي مر بهما الحرمان الشريفان.

وتشرف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المعارض والمتاحف على المعرض، الذي يحوي عددا من القاعات المتنوعة منها: قاعة المسجد الحرام وتحتوي على سلم الكعبة المشرفة وعمره أكثر من 200 عام، ومقصورة مقام إبراهيم، وقاعة الكعبة المشرفة وتضم باب الكعبة المشرفة، والذي أمر به الملك عبدالعزيز رحمه الله، وعامود الكعبة المشرفة من الداخل ويعود إلى عهد الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير -رضي الله- عنه وغيرها من القاعات، مرورا بالمخطوطات والمسجد النبوي، وانتهاء بماء زمزم.

كما خصص المعرض خدمات لفئات المجتمع المختلفة من كبار السن أو من يعانون من صعوبة الحركة وذي الإعاقات بكافة أنواعها. ويقع المعرض في حي أم الجود بجوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويستقبل زواره من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.