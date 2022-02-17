إعلان لتوظيف 30 سائقة قطار بالسعودية يجذب 28 ألف متقدمة

جذب إعلان عن توظيف 30 سائقة قطارات في السعودية 28 ألف متقدمة، مما يسلط الضوء على حجم الطلب النسائي للانضمام لسوق العمل في المملكة.

وقالت شركة السكك الحديدية الإسبانية "رينفي"، الأربعاء، إن التقييم عبر الإنترنت للشهادات الأكاديمية ومهارات اللغة الإنجليزية ساعدها في تقليص عدد المرشحات إلى النصف، فيما ستعمل على تصفية بقية القائمة الضخمة بحلول منتصف مارس، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان".

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وستقود 30 امرأة مختارة قطارات سريعة بين مدينتي مكة والمدينة، بعد عام من التدريب مدفوع الأجر.

وتوظف "رينفي"، التي قالت إنها حريصة على خلق فرص للنساء في أعمالها، حاليا 80 رجلا لقيادة قطاراتها في السعودية، ولديها 50 آخرون يخضعون للتدريب.

مشاركة تصل إلى 33%

وتضاعفت تقريبا مشاركة الإناث في القوى العاملة خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 33%، بحسب الصحيفة البريطانية.

كما بدأت النساء الآن في الحصول على وظائف كانت تقتصر في السابق على الرجال، وذلك لتحقيق رؤية 2030 التي تعتبر من ركائزها الأساسية تمكين المرأة السعودية من خلال تفعيل دورها القيادي والأساسي في سوق العمل.

يذكر أن السعودية كانت قد أصدرت قرارا تاريخياً يسمح للمرأة للقيادة في 24 يونيو (حزيران) 2018.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً سامياً بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بالمملكة، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.

كما يأتي قرار قيادة المرأة ليعزز قيمتها وحرص القيادة السعودية على تمكينها لتكون عنصراً فعالاً في المجتمع، والتمتع بحق من حقوقها، الأمر الذي يؤكد استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية في السعودية لتحقيق رؤية 2030.