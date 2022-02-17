باحث سعودي يكشف: القطن يزرع في نجران والمظيلف

بلونها الأبيض الأخاذ وملمسها الناعم ظهرت أشجار القطن في منطقة المظيلف في جنوب السعودية. فربما يعتقد البعض أن أشجار القطن لا تنبت إلا في مصر وغيرها من الدول المنتجة والمصدرة له، بينما هو ينبت طبيعيا في بعض الجبال جنوب السعودية، بل يجود إنتاجه فيها.

ناصر الشدوي باحث تاريخي وناشط بيئي اهتم بهذا النوع من الزراعة النادرة في المملكة وقرر إعادة مجد جدته التي كانت تزرع أشجار القطن كما أنها تغزله أيضا.

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وقال "للعربية.نت": قرأت في كتاب "جون فيلبي" أن أشجار القطن كانت تزرع في نجران، وفي المظيلف أيضاً، وتذكرت أن جدتي لأبي قالت لي ذات مرة إنها كانت تزرع أشجار القطن في قطعة زراعية أمام منزلنا إبان تلك الحقبة وإنها كانت تغزل القطن.

مفاجأة

فقررت أعيد تلك التجربة وزرعته فكانت المفاجأة أن نجح نجاحا باهرا، كما اتضح لي أنه لا يستهلك ريا كثيرا ولا عناية، فنحن لا نهتم به كاهتمامنا بغيره من الأشجار المزروعة معه كالبن والليمون والعنب والتوت والتين وغيرها من الأشجار، فلا نسقيه ولا نهتم به، هو فقط يشرب مما يصله من الأشجار التي حوله، وفوق ذلك أشجاره تكبر إلى ارتفاع يصل إلى 4 أمتار وينتج طوال أيام السنة.

كما أضاف "الجميل أن الكثير من السياح الذين يشاهدون أشجار القطن في المزرعة يندهشون من ذلك، بل بعضهم يقول: لم أكن أتوقع أن القطن ينتج من الشجر، بل كنا نعتقد أنه صناعة بحتة".

وأبان الشدوي أن هناك نوعا من أشجار القطن قصير ولا يطول كثيرا، وينبت طبيعيا في بعض الجبال جنوب السعودية ويسمونه "العُطب".

كما كشف أن شجرة القطن تعد من أفضل الأشجار التي تتأقلم مع كل المناخات، فهي تجود بإنتاجها في كل المناخات الحارة والباردة وتنتج طوال أيام السنة.