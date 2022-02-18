الرياض تشهد تظاهرة فنية ثقافية تحاكي تاريخ السعودية على مدى 3 قرون

تشهد مدينة الرياض، يوم الثلاثاء المقبل، إقامة تظاهرة فنية بعنوان "مسيرة البداية"، يشارك فيها 3500 فنان وممثل ومؤدّ، يقدمون لوحات بانورامية تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى 3 قرون، ومشاهد استعراضية مختلفة، وذلك ضمن فعاليات احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس.

ويتخلل هذه التظاهرة الفنية الضخمة عرض لملحمة شعرية في المنطقة تبرز أبياتها مسيرة الدولة السعودية وامتدادها الطويل منذ أكثر من 3 قرون، وما سطّرته من أحداث أكدت تماسك صف الدولة السعودية حتى وقتنا الحاضر، وذلك عبر 10 مشاهد مستلهمة من مراحل الدولة السعودية يتغنى بها كبار الفنانين السعوديين، بمشاركة عروض مسرحية فنية للخيل العربية الأصيلة، ولوحات تصف الوجود الإنساني خلال الدولة السعودية الممتد إلى يومنا هذا، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما ستقام المسيرة في "وادي نمار" أحد أبرز المعالم السياحية جنوب مدينة الرياض بطول يصل إلى أكثر من 2 كلم، وسط مظاهر احتفالية، وجمال أشجار النخيل، وخرير المياه المعروف بها وادي نمار، ليستمتع الزوار باللوحات الإبداعية مع لوحات الطبيعة التي تنعش الأنفاس في الوادي.

إلى ذلك يبدأ الدخول إلى هذه الفعالية من الساعة 6:00 مساء إلى 9:30 مساء، فيما تبدأ العروض الساعة 10:00 مساء إلى الساعة 11:30 مساء.

ويمكن شراء تذاكر الفعالية عبر الرابط: https://events.foundingday.sa/sa-ar/tickets/founding-day-parade.