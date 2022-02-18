السعودية.. السجن وغرامة ضخمة عقوبة التحرش في الطائرات

أكدت النيابة العامة في السعودية أن ارتكاب أي أفعال تنطوي على التحرش أو تخل بالآداب العامة على متن الطائرات المدنية سوف تواجه بعقوبات حاسمة.
#النيابة_العامة— النيابة العامة (@bip_ksa) February 17, 2022
يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.
وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. pic.twitter.com/UloCXu05U4
وحذرت على حسابها في تويتر من ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني، أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها مؤكدة أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
عقوبة التحرش
كما أوضحت أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.
حكم غير مسبوق
وكانت محكمة سعودية، قد قضت في الشهر الماضي، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، بالتشهير باسم رجل مدان بقضية تحرش جنسي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
فقد دانت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة رجلا بتهمة التحرش بامرأة باستخدام ألفاظ بذيئة، وحكمت عليه بالسجن ثمانية أشهر ودفع غرامة 5 آلاف ريال.
وكانت السعودية بدأت في تطبيق نظام مكافحة التحرش في يونيو من عام 2018. قبل البدء في تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، مما يعدّ إتاحة المجال لسلامة بيئة المرأة وكذلك ضمان خصوصية الفرد من ذكر وأنثى.
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