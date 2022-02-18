السعودية.. توزيع 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية عن وصول العدد الإجمالي من الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى أكثر من 60 مليون جرعة، عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت الصحة السعودية قد دشّنت المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا في 17 ديسمبر 2020، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، وشهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق السعودية.

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وفي 30 يونيو 2021 أعطت وزارة الصحة السعودية الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، في مراكزها المنتشرة في المناطق السعودية، عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق "صحتي".

فيما شرعت الصحة السعودية، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 في تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.