المنتخب السعودي النسائي يستعد لمباريات المالديف

غادرت بعثة المنتخب السعودي للسيدات من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى جزر المالديف، لخوض أولى مباريات المنتخب الدولية لكرة القدم بشكل رسمي.

وكشفت مدربة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم "سيّدات" مونيكا ستاب، عن القائمة النهائية التي ستخوض أولى مباريات المنتخب الوطني بشكلٍ رسمي، حينما يحل ضيفاً على منتخب سيشل في 20 من شهر فبراير الجاري، قبل أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في 24 من الشهر ذاته بمدينة "ماليه" بجمهورية المالديف، وتعتبر هاتان المباراتان هي الأولى في سجلّات المنتخب الوطني الأول، تمهيداً لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي.

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من جهتها، نشرت سفيرة السعودية في الولايات الأميركية الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عبارات التشجيع والدعوات للفريق بالتميز والنجاح.