.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المنتخب السعودي النسائي يستعد لمباريات المالديف

  • الخط
المتخب السعودي سيدات لكرة القدم .

المنتخب السعودي النسائي يستعد لمباريات المالديف

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

غادرت بعثة المنتخب السعودي للسيدات من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى جزر المالديف، لخوض أولى مباريات المنتخب الدولية لكرة القدم بشكل رسمي.

المتخب السعودي سيدات لكرة القدم
المتخب السعودي سيدات لكرة القدم

وكشفت مدربة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم "سيّدات" مونيكا ستاب، عن القائمة النهائية التي ستخوض أولى مباريات المنتخب الوطني بشكلٍ رسمي، حينما يحل ضيفاً على منتخب سيشل في 20 من شهر فبراير الجاري، قبل أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في 24 من الشهر ذاته بمدينة "ماليه" بجمهورية المالديف، وتعتبر هاتان المباراتان هي الأولى في سجلّات المنتخب الوطني الأول، تمهيداً لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي.

من جهتها، نشرت سفيرة السعودية في الولايات الأميركية الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عبارات التشجيع والدعوات للفريق بالتميز والنجاح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تعترض مسيرة أطلقت من لبنان إسرائيل تعترض مسيرة أطلقت من لبنان
اكتشف المزيد