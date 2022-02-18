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سعودي تخلى عن مهنة الطب.. ليعمل في هذه المهنة!

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الخباز . . فيصل الربيع

سعودي تخلى عن مهنة الطب.. ليعمل في هذه المهنة!

العربية.نت - مريم الجابر

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ترك شاب سعودي مهنة الطب ليعمل خبازاً، وهي مهنة والده الذي يعمل في هذا المجال منذ 68 عاماً، وذلك رغم إكماله دراسته الجامعية ليتخرج مساعد طبيب، إلا أنه أصر أن يتحول إلى خباز، ويمارس المهنة بكل فخر واعتزاز.

وأوضح فيصل الربيع ابن الخباز الشهير في الأحساء عبدالرحمن الربيع، في حديث لـ"العربية.نت"، أنه أحب هذه المهنة منذ الصغر حين كان عمره 13 عاماً، مشيراً إلى أنه كان يعيش صراعاً داخلياً بين مهنة الطب والعمل كخباز رغم مشقة هذه المهنة.

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كذلك، أضاف أن هذه المهنة توارثها الأبناء عن الأجداد، لافتاً إلى أن هذه الصنعة تراثية ونادرة، تجاوز عمرها أكثر من 150 عاماً، تعلمها من والده.

نظرة المجتمع

وأوضح أن "نظرة المجتمع كانت جميلة جداً، والثناء والمدح والتشجيع كان واضحاً من الزبائن رغم وجود معوقات، إلا أن الإصرار والتحدي والصبر كان سر نجاحي في المهنة".

فيصل الربيع
فيصل الربيع

وعن الخبز الأحمر الحساوي الذي تخصص فيه قال "هو الخبز الحبيب على قلبي، فعندما أتحدث عنه وكأني أتحدث عن علم مليء بالفوائد الغذائية المتكاملة، لأنه يحتوي على التمر والبر والنخالة وحبة البركة والهيل"،

كما أكد أنه يعمله بالطريقة التقليدية القديمة عبر جذوع النخل دون استخدام وقود الغاز.

الخباز عبدالرحمن والد الشاب فيصل الربيع
الخباز عبدالرحمن والد الشاب فيصل الربيع

وعبر الربيع عن تمنياته بأن يكون هناك ورش عمل خاصة، ليدرب فيها الشباب على هذه الصنعة، لافتاً إلى أنه درب سعوديين وسعوديات على الخبز وطريقة عمله في التنور.

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