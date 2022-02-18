السعودية.. ضبط وافد تنكر في زي طبيب لدخول مستشفى نساء

تمكنت إدارة الأمن والسلامة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف غرب السعودية، من ضبط وافد عربي ارتدى زي طبيب لمحاولة الدخول إلى برج النساء والولادة.

في التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي باسم صحة الطائف سراج الحميدان لـ"العربية.نت" قائلاً: حضر أمس الخميس شخصٌ لبرج النساء والولادة مرتدياً زي طبيب للدخول إلى البرج، وعند الاشتباه فيه أبلغت حارسة الأمن، مشرفة الفترة، التي بدورها أبلغت غرفة القيادة والتحكم بالمجمع.

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وأضاف أنه "حاول بعد ذلك المشتبه فيه الفرار من المجمع، لكن عبر متابعة وخطة أمنية محكمة تمّ توقيفه وضبطه من قِبل حرّاس أمن المجمع، ليتضح أنه ليس طبيباً ولا يعمل في المجمع، محاولاً الاحتيال على أنظمة الأمن بالمجمع وانتهاك خصوصية المريضات"، لافتا إلى أن القضية تم تحويلها للجهات الأمنية، لاستكمال الإجراءات.