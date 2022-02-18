على أنغام الموسيقى.. فعاليات فنية بمدينة الطائف

بفعاليات موسيقية وعزف على عدة آلات، قدم عدد من متدربي ومتدربات مركز نهاوند لإدارة المواهب الموسيقية والأدائية بالطائف عدداً من المقطوعات الفردية والثنائية.

وأوضح مدير المركز عبدالله خالد السميري لـ "العربية.نت"، أن الفعالية بدأت بالسلام الملكي السعودي قدمه موسيقيا وصوتيا مجموعة من متدربي ومتدربات المركز، والذين قدموا مقطوعات فردية وثنائية استعرضوا فيها مهاراتهم الموسيقية التي اكتسبوها خلال الثلاثة أشهر الماضية على آلات البيانو والغيتار والعود.

مادة اعلانية

كما تتخلل الوصلات الموسيقية فقرات تثقيفية عن الموسيقار الكبير لودفيغ فان بيتهوفن، قدمها الدكتور خالد الزهراني والذي كانت سيرته الفنية وإثراؤه عالم الموسيقى موضوع الفعالية وعنوانها الرئيسي.

وحظيت الفعاليات بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين والفنانين ورواد الأعمال ووفد من حاضنة أعمال جامعة الباحة. وفي نهاية الحفل دار حوار موسيقي بين الحضور والموسيقيين.





من جهة أخرى أكد مدير مركز نهاوند أن المركز يعتبر أول مركز متخصص في مدينة الطائف لتعليم الموسيقى في المملكة وحاصل على كافة التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية.

ويقوم بإدارة واكتشاف وتطوير المواهب الفنية والأدائية. ومن أهدافه تحقيق رؤية وزارة الثقافة لتأهيل 29 ألف عازف بحلول عام 2030.