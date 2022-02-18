فيديو مروع.. دهس سيدة على طريق جنوب غربي السعودية

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يظهر تعرض سيدة لحادث دهس مأساوي عند عبورها أحد الشوارع في الباحة جنوب غربي المملكة.
ووثقت كاميرا أحد المحال المجاورة لموقع الحادث، امرأة تحاول عبور الطريق، وعندما اقتربت من الوصول للجهة الأخرى فوجئت بسيارة مسرعة صدمتها.
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كما بينت اللقطات المصورة السيدة ممددة على الأرض دون حراك جراء الاصطدام القوي، فيما لم يتم الكشف عن حالتها، وإذا ما كانت على قيد الحياة.
إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام مختلفة عدم صدور بيان من الجهات المعنية يوضح تفاصيل الحادث ومصير المرأة.
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