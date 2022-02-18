فيلم "قوارير" السعودي ينافس في مهرجان أسوان

نافس الفيلم السعودي قوارير في مسابقة الأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي يُقام في الفترة ما بين 23 وحتى 28 فبراير، الفيلم من إخراج 5 مخرجات سعوديات وهن رغيد النهدي، ونورة المولد، وربى خفاجي، وفاطمة الحازمي، ونور الأمير ومن كتابة نورة المولد، سارة مسفر، وفاطمة الحازمي، ونور الأمير.

ويطرح فيلم قوارير خمس قصص لبطلات، يخاطرن بحياتهن في مواجهة التحديات التي تواجههن في مجتمعهن المحافظ مثل قوانين الوصاية، وتخلي الآباء، والزواج بالإكراه، وترمل النساء والاعتداء الجنسي، يقوم ببطولة الفيلم الممثلات سلوى أحمد، ومنال أحمد، وخيرية أبو لبن، ورغد بالشرم، فَيَ فؤاد، إنتاج مساعد لجين باخشوين، إنتاج رغيد النهدي، وسارة مسفر.

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وقد شارك الفيلم مؤخرًا بالدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتم تسمية الفيلم بـ قوارير، لأنها استعارة عربية للمرأة من منظور اجتماعي، تُشير ضمنيًا إلى كونها ضعيفة وقابلة للكسر بسهولة بسبب مشاعرها وحنانها وقوتها أيضًا، وهذه الاستعارة ليست فقط تصف ذواتهن الداخلية، ولكن أيضًا المظهر الجسدي للمرأة من خلال ربط منحنيات القارورة بجسم المرأة، فتناول الفيلم على عكس الوصف مدى قوتهن وتغلبهن على الكثير من المواقف الحياتية الصعبة خاصةً في المجتمع العربي.