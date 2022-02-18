لاعبة تنس شغلت السعوديين: لهذا واجهت غريمتي الإسرائيلية

بعد أن تمكنت من الفوز على منافستها الإسرائيلية خلال بطولة نيروبي الدولية للتنس، شغلت لاعبة التنس يارا الحقباني السعوديين على مواقع التواصل.

لكن تلك الشابة السعودية كشفت أن فوزها على ريني نيكيشوف، لم يكن الأول ضد لاعبات إسرائيليات، مؤكد أنها ترفض فكرة الانسحاب أمام أي لاعبة مهما كانت جنسيتها، رغم وجود خلافات مع دولة تلك الرياضية.

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كما أضافت أن الرياضي عندما يشارك في البطولات الدولية يبذل كل ما بوسعه ليكون تمثيله لبلده لائقاً، معتبرة أن "ذلك يتم عندما يواجه لاعباً من دولة لا نملك معها علاقات دبلوماسية".

"لم ولن أنسحب"

وقالت إن "كلمة الانسحاب غير محببة للرياضي عامة، لأنها تحمل بعض معاني الخوف والرهبة من المواجهة". وتابعت "لذلك قررت ألا أنسحب من مواجهة أي لاعبة".

أما عن بداياتها في لعبة التنس، فقالت "إنها رياضة الأسرة ومن سن الثالثة وهي تمضي الأوقات مع والدها وأشقائها في ملاعب التنس".

كما أضافت أن "رحلة حب هذه الرياضة بدأت في سن الخامسة، حيث التحقت "بسكاي لاين" النادي المجاور لمنزلها في فرجينيا... ومن هناك بدأت مسيرتها مع التنس".

وأوضحت أنه "عندما ترأست أريج المطبقاني رئاسة اتحاد التنس وعدتها خيراً"، مؤكدة أنها تجد الآن الدعم الكبير من الوالد وكل أفراد الذين يقفون إلى جوارها وهم السبب وراء استمرارها في هذه الرياضة.

كذلك أضافت أيضاً أن عمل والدها كدبلوماسي في أميركا، وفّر لها فرصة المشاركة في بطولات الاتحاد الأميركي للتنس USA، وهي أولى البطولات التي شاركت فيها وكان عمرها آنذاك 8 سنوات.

25 بطولة

أما عن إنجازاتها، فلفتت الحقباني إلى أنها حققت أكثر من 25 بطولة وكانت بطولة التضامن الإسلامي في باكو أول مشاركاتها مع المنتخب، وصلت فيها إلى نهائي الثمانية رغم صغر سنها وقتها، حيث كانت تبلغ 13 عاماً، وأخرجتها لاعبة بيلاروسية تكبرها سناً حيث سُمح لروسيا وبيلاروسيا بالمشاركة بحكم الجوار.

كما أضافت أنها استطاعت تسجيل اسمها على الصعيد الدولي كثاني رياضية سعودية بعد الفارسة دلما محلس وحصلت على ميدالية دولية. وتابعت قائلة "رياضة التنس من أجمل الرياضات وتأتي في المركز الثاني بعد كرة القدم من حيث المتابعة الإعلامية والجوائز المالية وقيمة اللاعبين".

"تضحيات كبيرة"

هذا وأكدت أن "رياضة التنس تحتاج إلى تضحيات كبيرة من قبل الأسرة، كما تحتاج مالًا ووقتاً وجهداً، ولابد أن يكون محور الكون عند اللاعب، لاسيما أن تحقيق النتائج صعب جدا ويحتاج إلى صبر وجهد، وانتظام في التمارين".

في موازاة ذلك، أشارت إلى أن سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود دعمتها بعبارات مؤثرة، وذلك بعد أن تعرضت لوعكة صحية بسبب كورونا.

يذكر أن يارا كانت تمكنت من هزيمة منافستها الإسرائيلية بمجموعتين نظيفتين، في الدور ثمن النهائي من بطولة نيروبي الدولية للتنس بمجموعتين دون مقابل بواقع (6-0) و(6-2).