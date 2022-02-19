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الرياض تشهد أضخم عرض غنائي بعنوان "أوبريت التأسيس"

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شعار يوم التأيس
يوم التأسيس

الرياض تشهد أضخم عرض غنائي بعنوان "أوبريت التأسيس"

الملحمة الغنائية من ألحان سهم، وناصر الصالح ونواف عبدالله

الرياض - العربية.نت

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يقام ضمن فعاليات احتفال السعودية بذكرى يوم التأسيس في العاصمة الرياض مساء يوم 23 فبراير الجاري، أضخم عرض غنائي بعنوان "أوبريت التأسيس" يسرد في قالبٍ مسرحي بديع عشر لوحات وطنية سطرها التاريخ عن الدولة السعودية، وما وصلت إليه الآن، لتعيش الرياض عرس فني يجسد التواصل ما بين مرحلة تأسيس الدولة السعودية حتى توحيد المملكة العربية السعودية.

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ويستعرض "الأوبريت" الذي صاغ كلماته كبار الشعراء في المملكة : الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومحمد العنزي، ونايف صقر، ونجلاء المحيا، وأحمد علوي، برؤية إخراجية ولحظات وقصص خالدة ارتبطت بيوم التأسيس ومسيرة ثلاثة قرون مضت، ومشاهد متنوعة لأنماط وأشكال الحياة للدولة السعودية منذ القدم، وصولاً إلى الحياة المدنية الحديثة، وما مرت به من تطور لامس فكر ووجدان المواطن نحو حياة عصرية، يحتفظ فيها بلغته ودينه وعاداته وتقاليده وعلاقاته الاجتماعية.

وتسمو معاني الحروف في سماء الرياض حباً وفخراً بهذه الذكرى في ملحمة غنائية من ألحان سهم، وناصر الصالح ونواف عبدالله، ويشدو بغنائها على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض عدد من الفنانين السعوديين.

22 فبراير "يوم التأسيس"

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر في نهاية يناير الماضي، أمرا ملكيا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس".

وذلك لأنه يعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، بحسب نص الأمر الملكي.

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