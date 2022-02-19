تأكيد سعودي أميركي على أهمية وقف اعتداءات الحوثيين
وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الأميركي تعزيز الأمن في الشرق الأوسط
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين السعودية والولايات المتحدة، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وجرى خلال اللقاء، الذي جاء على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في ألمانيا، مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما تطرق الجانبان إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.
وتبادل الوزير السعودي ونظيره الأميركي وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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