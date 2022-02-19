فنان العرب ونبيل شعيل بختام "جلسات العاذرية"

تختتم يوم 24 فبراير فعاليات جلسات العاذرية، ونشر حساب موسم الرياض أن "ليلة خميس.. تختتم فيها جلسات العاذرية الطربية.. مع فنان العرب محمد عبده، والفنان نبيل شعيل يوم 24 فبراير.. تبدأ الحجوزات الساعة 6 مساءً من الغد .. فعل التنبيهات من الحين".
بعد أن كشف الحساب التفاصيل عبر الفنان نبيل شعيل عن مدى حماسه للحفل المنتظر وكتب في تغريدة نشرها على تويتر: "لي الفخر والاعتزاز أن أشارك فنان العرب فنان الأجيال المبدع بو عبد الرحمن محمد عبده في ليلة من أجمل الليالي.. الخميس 24 فبراير ختام جلسات العاذرية".
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وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الإعلان عن الحفل الجديد المنتظر، وعبروا عن مدى تشوقهم وحماسهم لحضور الحفل أو متابعته عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
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