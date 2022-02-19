عبر جسر الملك فهد.. إليك آخر تحديثات السفر إلى البحرين

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر الجسر، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 20 فبراير 2022م، وتضمن التحديث الجديد عدم اشتراط إبراز فحص مختبري لفيروس كورونا PCR لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تحديث الإجراءات المتبعة لمغادرة السعودية والقدوم إليها، وتضمنت اشتراط الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح لمغادرة المواطنين إلى خارج السعودية لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، وإلزام جميع القادمين إلى المملكة بتقديم نتيجة سلبية لفحص PCR وكانت السلطات البحرينية، أعلنت الخميس، إلغاء إلزامية فحص كورونا والحجر الصحي لجميع القادمين إلى أراضيها.

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وبحسب بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "أعلنت شؤون الطيران المدني أنه بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد- 19، سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءاً من يوم غد الأحد ، حيث تقرر، إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا PCR عند الوصول بمطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى البحرين. وإلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة".

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت مسبقاً عن اشتراطات خاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها وهي: "أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح فيروس كورونا، لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا"، وأشار البيان إلى "إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون بغض النظر عن حالة تحصينهم بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال".