"جاني الأسمر" تعود للانتشار.. والسبب مغنية أميركية

وثق مقطع فيديو متداول عبر "تويتر"، المغنية الأميركية أليشيا كيز، وهي تتمايل على أغنية "جاني الأسمر"، للفنانة السعودية الراحلة عتاب.

وأدى مقطع الفيديو المتداول إلى تحقيق أغنية "جاني الأسمر"، انتشارا عالميا واسعا، خاصة بعد إحيائها حفلا الأسبوع الماضي عبر مسرح "مرايا العلا".

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يذكر أن هذه الأغنية من كلمات ثريا قابل وألحان فوزي محسون وغناها الفنان السعودي علي عبد الكريم.

الجدير بالذكر أن المغنية الأميركية، أليشيا كيز الحائزة على جوائز عديدة من جرامي، أحيت حفلا بمسرح مرايا العلا بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "ليلة واحدة فقط" لدعم إطلاقها الألبوم الجديد "كيز".

و"كيز" تعد أول فنانة أميركية تقدم حفلاً غنائيا في العلا، وقد لفتت انتباه الجمهور بوصولها غير رسمي إلى المسرح مروراً من بين الحضور، قبل أن تتألق بغناء تشكيلة من أغانيها الجديدة والقديمة بينها أغنية "امباير ستيت أوف مايتد"، و"فالين"، و"جيرل أون فاير".

وخلال الحفل طلبت "كيز" من الحضور أن يسألوا أنفسهم إن كانوا (منفتحين؟ أو مقفلين؟) إشارة بذلك إلى البومها الجديد المكون من نصفين.

كما شاركت الفنانة العالمية في حوار بعنوان "امرأة لامرأة" بعد حفلها في قاعة مرايا في مدرسة الديرة، إحدى مدارس البنات في العلا التي تركز على الفنون وإعادة إحياء الأعمال الحرفية، بحضور الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، أول سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة الأميركية.

وتمحور الحوار حول موضوعات القوة، والهدف والتقدم بحضور 60 امرأة من مختلف الخلفيات ومن مختلف المراحل العمرية. وتم مناقشة الرؤى، وخيبات الأمل، والنجاحات، والتحديات.